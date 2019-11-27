Вышел смартфон Vivo Z5i с каплевидным вырезом и батареей 5000 мАч

Представлен новый смартфон Vivo Z5i с каплевидным вырезом и батареей 5000 мА.ч. Аппарат оснащен 6,53-дюймовым дисплеем на матрице IPS с разрешением 2340 на 1080 точек и 16-мегапиксельной селфи-камерой с максимальной диафрагмой f/2,0. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 675 и 8 Гб ОЗУ. В качестве ОС выступает система FunTouch OS 9.2 на основе Android 9 Pie. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. Приобрести новинку можно за 250 долларов.