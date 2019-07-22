Вышел телефон-раскладушка с двумя дисплеями

Компания Philips выпустила недорогой телефон-раскладушку Xenium E219. Аппарат получил два дисплея: внешний 1,8-дюймовый дисплей с разрешением 160 * 128 пикселей, а внутренний диагональ имеет величину 2,8 дюйма при разрешении 320 * 240 пикселей. Имеется также слот для карт-памяти формата microSD объемом до 32 ГБ, беспроводной модуль Bluetooth и мощный аккумулятор на 1800 мАч. Предусмотрены камера с датчиком изображения на 0,3 МП, FM-тюнер и mp3-плеер. Сообщается, что новинка может работать с двумя SIM-картами. Приобрести телефон можно за 45 долларов.