Вышла бета версия EMUI 10 для Honor 10 и Honor View 10

Компания Honor запустила тестирование новой оболочки EMUI 10 для смартфона Honor 10 и Honor View 10.

Новая EMUI 10 основана на операционной системе Android 10. В нее как обычно добавили все основные нововведения: свежий патч безопасности, темную тему, обновленный интерфейс, новые анимации, шрифт и многие другие особенности оболочки EMUI.

В тестировании новой прошивки могут участвовать ограниченное количество пользователей. Когда компания Huawei выпустит стабильную версию прошивки информации пока что нет.