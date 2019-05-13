Вышла бета-версия ОС Android Pie для смартфона Xiaomi Mi Mix 2

Компания Xiaomi запустила тестирование прошивки Android 9 Pie для флагманского смартфона 2017 года — Mi Mix 2.

Это пока китайская версия ПО с номером сборки MIUI 10 (9.5.9). Кардинальных изменений в самой системе нет, так как фирменная оболочка уже содержит в себе все основные функции ОС Android Pie. Зато разработчики компании поработали над исправлением ошибок, а также улучшением энергоэффективность и производительность устройства.

Когда выйдет стабильная версия прошивки пока не сообщают. Скорее всего, её анонсируют в конце этого или в начале следующего месяца.