Вышла стабильная версия MIUI 11 на базе Android 10 для Xiaomi Pocophone F1

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11 для смартфона Xiaomi Pocophone F1.

Обновление вышла с номером сборки 11.0.4.0.QEJMIXM и весит 1.9 ГБ.

В обновление добавили все основные особенности операционной системы Andorid 10 и фирменной оболочки MIUI 11.

В обновлении разработчики исправили все мелкие недочеты и ошибки, также поработали над оптимизацией автономности и производительности устройства. Обновление уже постепенно прилетает по воздуху всем владельцам смартфона Xiaomi Pocophone F1.