Вышло новое обновление ПО для Galaxy S10

На днях мы писали, что новое обновление ПО для Galaxy S10 принесло множество проблем пользователям смартфона. Компания быстро отреагировала на это и выпустила исправление.

Прошивка весит 122 МБ и вышла под номером сборки XXU1ASE6. В ней, как сообщает издание SamMobile, разработчики компании исправили проблему с зависанием и перезагрузкой устройств. Кроме этого, в списке изменений говорится, что в системе улучшили работу Wi-Fi, Bluetooth-соединения и приложения камеры. Обновление уже начали получать пользователи смартфонов в Швейцарии. Чуть позже прошивка станет доступна и в других странах.

Samsung, наконец-то, добавил в смартфоны Galaxy S10 ночной режим съёмки, а также майское обновление безопасности и многое другое.