Вышло обновление One UI 2.1 для Galaxy S10 и Galaxy Note 10

Компания Samsung неожиданно для всех выпустила обновление One UI 2.1 для прошлогодних флагманских смартфонов.

Обновление уже начали получать волнами пользователи смартфонов: Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10 Lite.

С обновлением One UI 2.1 смартфоны получат: функцию Quick Share для быстрой передачи файлов, также функцию Music Share, новые AR Emoji, Pro режим съёмки, поддержка записи видео в 4K 60fps для фронтальной камеры и мелкие изменения в интерфейсе.