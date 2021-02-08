Вышло обновление OxygenOS 11 Open Beta 2 для OnePlus 7 / 7T

Ранее компания OnePlus выпустила OxygenOS 11 Open Beta 1 на базе Android 11 для серий OnePlus 7 и OnePlus 7T. Теперь эти телефоны получают обновление OxygenOS 11 Open Beta 2.

Обновление OxygenOS 11 Open Beta 2 на базе Android 11 для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro , OnePlus 7T и Oneplus 7T Pro содержит ряд исправлений и оптимизаций. Новая сборка обновлении наконец-то добавляет функциональность AOD, однако она ограничена только моделями Pro. Кроме того, обновление также оптимизирует эффект скольжения динамических обоев и регулирует интенсивность автоматической яркости, а также улучшает энергопотребление в некоторых сценариях.

Это новое бета-обновление Android 11 в настоящее время распространяется для пользователей предыдущей общедоступной бета-версии через OTA.