Вышло обновление OxygenOS 11 Open Beta 2 для OnePlus 7 / 7T

Ранее компания OnePlus выпустила OxygenOS 11 Open Beta 1 на базе Android 11 для серий OnePlus 7 и OnePlus 7T. Теперь эти телефоны получают обновление OxygenOS 11 Open Beta 2.

Обновление OxygenOS 11 Open Beta 2 на базе Android 11 для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro , OnePlus 7T и Oneplus 7T Pro содержит ряд исправлений и оптимизаций. Новая сборка обновлении наконец-то добавляет функциональность AOD, однако она ограничена только моделями Pro. Кроме того, обновление также оптимизирует эффект скольжения динамических обоев и регулирует интенсивность автоматической яркости, а также улучшает энергопотребление в некоторых сценариях.

Это новое бета-обновление Android 11 в настоящее время распространяется для пользователей предыдущей общедоступной бета-версии через OTA.
Комментарии и отзывы OnePlus 7T
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Новости:
LG Electronics сделала заявление о будущем своего бизнеса смартфонов

Сегодня, 20 января, LG Electronics сделала заявление о потенциальном будущем бизнеса мобильных коммуникац...
Утечка плаката Motorola Edge S

Предполагаемый плакат Motorola Edge S просочился в сети. Изображение похоже на рекламный тизер. На изобра...
OnePlus 8/8 Pro получили OxygenOS 11.0.3.3

Перед Рождеством OnePlus представила OxygneOs Open Beta 5 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Теперь, пару нед...
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80 Лучший кронштейн для монитора. ONKRON G80
Обзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусомОбзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусом
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANCОбзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS наушники с шумоподавлением ANC
Настольный ПК Huawei Qingyun W510 предст...
Настольный ПК Huawei Qingyun W510 предстКомпания Huawei официально представила настольный компьютер Qingyun W510, который предназначен для коммер...
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 17...
Игровой монитор Acer NITRO XV272UKV с 17Компания Acer представила игровой монитор NITRO XV272UKV с высокой частотой до 170 Гц и временем отклика ...
Представлен 165-Гц монитор MSI MPG Artym...
Представлен 165-Гц монитор MSI MPG ArtymКомпания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью MPG Artymis 343CQR, который предназначен для работы ...
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тыс...
Lenovo ThinkPad X1 Fold оценен в 329 тысКомпания Lenovo представила в России первый ноутбук с гибким складным экраном ThinkPad X1 Fold. Новинка п...
Международный запуск Xiaomi Mi 11 состои...
Международный запуск Xiaomi Mi 11 состоиКомпания Xiaomi объявила о том, что международный запуск флагманского смартфона Mi 11 состоится уже 8 фев...
Подводный бокс Nauticam NA-Z50 для Nikon...
Подводный бокс Nauticam NA-Z50 для NikonКомпания Nauticam представила бокс NA-Z50, с помощью которого можно вести подводную съемку на кропнутую б...
Выбираем лучший гибридный видеорегистрат...
Выбираем лучший гибридный видеорегистратСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сравнительный обзор автомобильных гибридных видеорегистр...
Расписание обновления Samsung One UI 3.0...
Расписание обновления Samsung One UI 3.0Samsung уже некоторое время проводит бета-тестирование One UI 3.0 на базе Android 11 . Однако компания ещ...
iPhone 11 будут ремонтировать бесплатно...
iPhone 11 будут ремонтировать бесплатноУчитывая особенности и дизайн современных смартфонов, сенсорный экран является одной из, если не самой ва...
Xiaomi работает над изогнутым монитором...
Xiaomi работает над изогнутым мониторомКитайская компания Xiaomi активно расширяет свой портфель устройств, добавляя новые гаджеты в сегменте бы...
Apple M1 превосходит GeForce GTX 1050 Ti...
Apple M1 превосходит GeForce GTX 1050 TiВстроенная графика Apple M1 основана на 5 нм техпроцессе. Согласно проведенным тестами, новейший чип легк...
Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5G...
Surface Pro 8 работает на LTE, а не 5GВ то время, как Surface Pro 8 следующего поколения, скорее всего, получит некоторые долгожданные обновлен...
Обзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR19 Dual. Двухканальный видеорегистратор
Обзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигналаОбзор Acer B250i. Проектор для небольшого кинотеатра с широким выбором источников сигнала
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Обзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкойОбзор CARCAM Q6. Двухканальный видеорегистратор с 4K-съемкой
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor