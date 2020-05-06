Выбираем чехол для Honor 20 Pro

У крупных производителей смартфонов есть вполне естественное желание сделать свои гаджеты более тонкими, так как пользователь обращает на это внимание, желая купить гаджет с достаточно лаконичным оформлением. Это приводи к довольно интересной ситуации, когда потенциальный покупатель смартфона должен либо купить чехол для Honor 20 Pro , либо ходить и переживать о том, что его устройство в один прекрасный момент получит трещину или царапину на половину тыльной панели. И с ней уже ничего не сделаешь — можно разве что заменить корпус, что стоит довольно приличных денег. Гораздо разумнее, конечно, купить чехол.Для данного смартфона это правило работает просто отменно, ведь производитель решил на тыльной стороне устройства расположить систему из четырех камер. Эта система расположена на специальной панели, которая сильно выступает за пределы корпуса, примерно на миллиметр. При изучении гаджета со стороны станет понятно, что устройство действительно обладает заметной выпуклостью на тыльной стороне и если смартфон положить на стол или любую другую ровную поверхность, то сразу станет понятно, что гаджет не лежит ровно. Устройство «ходит» из стороны в сторону, что может вызвать различные повреждения панели с камерами.

И если вы будете класть смартфон экраном в низ, ведь в этом случае гаджет будет лежать смирно, то тоже ничего хорошего не произойдёт, ведь дисплей просто поцарапается. В данном случае единственным решением является покупка чехла — после того, как пользователь нацепит чехол на тыльную панель, система камер больше не будет выпирать за пределы корпуса и тыльная панель в целом будет ровной. Можно будет спокойно класть гаджет на стол нижней панелью, при этом устройство не будет как-то наклоняться и прыгать. И для этого даже не нужно покупать слишком уж дорогой аксессуар.Для большинства пользователей вполне хватит самого обычного силиконового или пластикового чехла, который не только защитит устройство от мелких сколов и царапин, но и позволит изредка менять внешний вид гаджета за вполне разумные деньги. Конечно, есть и более дорогие варианты, это уже дело вкуса, и пользователь волен выбирать тот вариант, который ему больше нравится по внешнему виду. Стоит все же понимать, что чехол — дело индивидуальное. Но пользоваться данным устройством без чехла мы крайне не рекомендуем, слишком много шансов поцарапать гаджет.