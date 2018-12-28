Выбираем лучший мобильный телефон Samsung на начало 2019 года

На сегодняшний день компания Samsung является одним из крупнейших производителей смартфонов. При этом отличительной особенностью является то, что компания предлагает мобильные телефоны для любого кошелька. Минимальная цена смартфона Samsung на момент написания заметки составляет 6750 рублей за модель Samsung Galaxy J1 8 Gb, а максимальная - 89 990 рублей за модель Samsung Galaxy Note 9 512 Gb. Разница в доходах граждан такова, что для одних трата десяти тысяч рублей на мобильный телефон является существенной, а для других купить телефон за 90 тысяч рублей не является какой-либо существенной тратой. В данной заметке мы предлагаем рассмотреть вопросы выбора смартфона на начало 2019 года.

Неплохие мобильные телефоны Samsung начинаются с цены 10 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести Samsung Galaxy J4 (2018) 32Gb, который стал своеобразным хитом уходящего года, так как многие граждане хотят купить Samsung, как многие некогда Nokia, но ограничены в финансовых возможностях. Аналогичные цены во всем мире. К примеру, в интернет-магазине cifrateh.com.ua Украины данная модель стоит 4499 гривен и это один из самых дешевых магазинов в соседней стране! Модель Samsung Galaxy J4 (2018) 32Gb может похвастаться Super AMOLED дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей, четырехядерным процессором Samsung Exynos 7570, оперативной памятью в 3 Гб, встроенной памятью в 32 Гб. Тем самым, можно констатировать, что данный телефон будет быстрее чем многие ноутбуки или компьютеры, которые имеются у большинства граждан дома.

За 20 тысяч рублей можно приобрести смартфон Samsung Galaxy A8 (2018) 32Gb, который может похвастаться Super AMOLED дисплеем с разрешением 2220х1080 пикселей, восьмиядерным процесссором Samsung Exynos 7885, 4 гигабайтами оперативной памяти и 32 Гб постоянной. Также есть сканер отпечатка пальца, распознавание по лицу, оплата картами NFC. Тем самым, за 20 тысяч рублей вы получаете полнофункциональный смартфон.

За 34 990 рублей у вас появляется возможность купить новинку года Samsung Galaxy A9 (2018) 128Gb. Смартфон во всех смыслах уникален и если сравните его в магазинах с топовыми моделями Samsung Galaxy S9, то заметите, что он выглядит в разы дороже. Здесь не только восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, 6 гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт постоянной, но и сканер отпечатка пальцев на боковой грани телефона, 4 основные камеры, расположенные на боковой грани смартфона, что является новинкой для модельного ряда Samsung.

Более дорогие топовые модели Samsung - Galaxy S9/S9+ и Note 9 отличаются высочайшей производительностью и более четкой картинкой благодаря наличию дисплея более высокого разрешения, чем у дешевых моделей. Внешне они мало отличаются от предыдущего поколения смартфонов, поэтому мы бы рекомендовали к покупке модели Samsung Galaxy S8 за 37 990 рублей, чем Samsung Galaxy S9 за 54 990 рублей.