Выбираем ноутбук ASUS на 2019 год

Компания ASUS является одним из наиболее крупных представителей рынка ноутбуков в нашей стране. Многие пользователи выбирают ее решения, так как с той же Acer имеют негативный опыт эксплуатации. Мы же какого-либо предпочтения не отдаем, но данную заметку посвятим ноутбукам ASUS, которые наиболее интересны нашим посетителям. Тем более в Москве открылся еще один официальный сервисный центр компьютеров, ноутбуков ASUS https://asus.fastrestore.ru/ по быстрому гарантийному и постгарантийному ремонту. Итак, какой ноутбук ASUS выбрать на 2019 год.

Наиболее доступным ноутбуком на момент написания данной заметки является решение ASUS VivoBook F402WA-GA072T. Стоит он всего 13 590 рублей, имеет диагональ экрана 14 дюймов, в качестве процессора используется четырехъядерный процессор AMD E2-6110 с интегрированной графикой AMD Radeon R2. Оперативной памяти у ноутбука 2 гигабайта типа DDR3L. В качестве жесткого диска выступает чип eMMC на 32 гигабайта. eMMC - это энергонезависимая память, которая в виде чипа распаивается на плате. Поддерживается Wi-Fi 802.11 b/g/n, но нет поддержки Wi-Fi 802.11ac. Экран имеет разрешение 1366х768 пикселей и подойдет для работы в Интернете, листания страниц и периодическом редактирования документов. Больше ни для чего ноутбук не подходит - для хранения данных надо устанавливать дополнительный SSD, либо HDD, но вот распаянный процессор AMD E2-6110 вам не заменить, а надо бы - ведь его производительность от 4 до 10 раз ниже, чем многие современные процессоры, увидевшие свет в 2017-2018 годах. К покупке мы его не рекомендуем.

Надо постараться купить ноутбук не дешевле 20 тысяч рублей. Ярким примером может служить модель ASUS VivoBook A540LA-XX1214, которая имеет диагональ 15,6 дюймов. В качестве процессора выступает двухъядерный Intel Core i3 5005U, который от 2 до 8 раз быстрее AMD E2-6110 в зависимости от выполняемой задачи. У ноутбука уже 4 гигабайта оперативной памяти типа DDR3L, жесткий диск на 500 гигабайт и Wi-Fi 802.11 b/g/n, без поддержки 802.11ac. Разрешение экрана 1366х768 пикселей. Данную модель мы можем рекомендовать к покупке, если вам нужен ноутбук лишь для периодической работы с документами, поиска информации в Интернете.

Игровые ноутбуки стоят от 80 тысяч рублей и дороже, а ноутбуки удобные для работы обойдутся в районе 45-50 тысяч рублей. К примеру, ноутбуки под управлением процессора Intel Core i5 8250U от ASUS стоят в районе 42-45 тысяч рублей. Данный процессор в среднем в два раза быстрее Intel Core i3 5005U в большинстве задач. Сможете вы практично использовать данные средства - приобретайте, не сможете - не надо переплачивать. Связано это с тем, что в верхнем ценовом диапазоне нет столь резкого роста производительности, как это отмечается в низшем ценовом диапазоне. К примеру, ноутбуки под управлением Intel Core i7 8550U стоят от 50-55 тысяч рублей, а производительность данного процессора в большинстве задач всего на 3-5% выше, чем у Intel Core i5 8250U.