Выбираем ноутбук ASUS на 2019 год

2018-12-27, Автор - Айдар Ибрагимов; [88]

Компания ASUS является одним из наиболее крупных представителей рынка ноутбуков в нашей стране. Многие пользователи выбирают ее решения, так как с той же Acer имеют негативный опыт эксплуатации. Мы же какого-либо предпочтения не отдаем, но данную заметку посвятим ноутбукам ASUS, которые наиболее интересны нашим посетителям. Тем более в Москве открылся еще один официальный сервисный центр компьютеров, ноутбуков ASUS https://asus.fastrestore.ru/ по быстрому гарантийному и постгарантийному ремонту. Итак, какой ноутбук ASUS выбрать на 2019 год.

Наиболее доступным ноутбуком на момент написания данной заметки является решение ASUS VivoBook F402WA-GA072T. Стоит он всего 13 590 рублей, имеет диагональ экрана 14 дюймов, в качестве процессора используется четырехъядерный процессор AMD E2-6110 с интегрированной графикой AMD Radeon R2. Оперативной памяти у ноутбука 2 гигабайта типа DDR3L. В качестве жесткого диска выступает чип eMMC на 32 гигабайта. eMMC - это энергонезависимая память, которая в виде чипа распаивается на плате. Поддерживается Wi-Fi 802.11 b/g/n, но нет поддержки Wi-Fi 802.11ac. Экран имеет разрешение 1366х768 пикселей и подойдет для работы в Интернете, листания страниц и периодическом редактирования документов. Больше ни для чего ноутбук не подходит - для хранения данных надо устанавливать дополнительный SSD, либо HDD, но вот распаянный процессор AMD E2-6110 вам не заменить, а надо бы - ведь его производительность от 4 до 10 раз ниже, чем многие современные процессоры, увидевшие свет в 2017-2018 годах. К покупке мы его не рекомендуем.

Надо постараться купить ноутбук не дешевле 20 тысяч рублей. Ярким примером может служить модель ASUS VivoBook A540LA-XX1214, которая имеет диагональ 15,6 дюймов. В качестве процессора выступает двухъядерный Intel Core i3 5005U, который от 2 до 8 раз быстрее AMD E2-6110 в зависимости от выполняемой задачи. У ноутбука уже 4 гигабайта оперативной памяти типа DDR3L, жесткий диск на 500 гигабайт и Wi-Fi 802.11 b/g/n, без поддержки 802.11ac. Разрешение экрана 1366х768 пикселей. Данную модель мы можем рекомендовать к покупке, если вам нужен ноутбук лишь для периодической работы с документами, поиска информации в Интернете.

Игровые ноутбуки стоят от 80 тысяч рублей и дороже, а ноутбуки удобные для работы обойдутся в районе 45-50 тысяч рублей. К примеру, ноутбуки под управлением процессора Intel Core i5 8250U от ASUS стоят в районе 42-45 тысяч рублей. Данный процессор в среднем в два раза быстрее Intel Core i3 5005U в большинстве задач. Сможете вы практично использовать данные средства - приобретайте, не сможете - не надо переплачивать. Связано это с тем, что в верхнем ценовом диапазоне нет столь резкого роста производительности, как это отмечается в низшем ценовом диапазоне. К примеру, ноутбуки под управлением Intel Core i7 8550U стоят от 50-55 тысяч рублей, а производительность данного процессора в большинстве задач всего на 3-5% выше, чем у Intel Core i5 8250U.


Комментарии:
Samsung Galaxy A8s стоит дешевле, чем мы...
Samsung Galaxy A8s стоит дешевле, чем мыВ сети появилась информация о том, что смартфон Samsung Galaxy A8s будет дешевле, чем изначально ожидали ...
Дроны Wing пугают людей...
Дроны Wing пугают людейРазрабочики дронов Wing, которые в Австралии занимаются доставкой товаров на дом, активно работают над ул...
Обзор блока питания Thermaltake Toughpow...
Обзор блока питания Thermaltake ToughpowВ конце осени мы проводили тестирование Thermaltake Toughpower iRGB PLUS Platinum 1050W с 10 летней гаран...
Новая линейка звуковых панелей от компан...
Новая линейка звуковых панелей от компанLG анонсировала свою последнюю линейку звуковых панелей - SL10YG, SL9YG и SL8YG. ...
Новый Router Pro 2 от компании Huawei...
Новый Router Pro 2 от компании HuaweiСуббренд Huawei выпустил обновленную версию Router Pro нового поколения Router Pro 2, он включает в себя...
Робот экзоскелет от компании LG...
Робот экзоскелет от компании LGLG анонсировала новый CLOi SuitBot, который представляет собой робот экзоскелет на основе искусственного ...
Новый смартфон Realme A1...
Новый смартфон Realme A1Realme готовится к выпуску нового смартфона под названием A1 в начале 2019 года, который будет находиться...
Видео рендер смартфона Moto P40...
Видео рендер смартфона Moto P40Компания Motorola готовится выпустить в 2019 году новый смартфон Moto P40. ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Gold (TPI-0850F3FDGE)
Обзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкойОбзор Trust GXT 760 GLIDE RGB. Жесткий коврик для мышки с подсветкой
Обзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлениемОбзор Razer Hammerhead USB-C ANC. Наушники с двумя драйверами и активным шумоподавлением
Обзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастовОбзор Blue Yeti Nano. Премиальный USB-микрофон для трансляций и подкастов
Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2Обзор AOC AGON AG322QC4. Игровой монитор с поддержкой FreeSync 2, DisplayHDR 400 и FreeSync 2
Huawei рассказала о главных особенностях...
Huawei рассказала о главных особенностяхНедавно в Москве прошла пресс-конференция Huawei, которая была посвящена основным новым особенностям обно...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2...
Предварительный обзор KFA2 GeForce RTX 2Производителям компьютерного железа приходится крайне тяжело — им нужно как-то привлекать внимание со сто...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARK...
Обзор ATLAS. Тоже самое, что и ARKОчень редко мы выпускаем обзоры на игры, которые не можем посоветовать нашим читателям. Иногда игры прост...
«МегаФон» модернизирует связь в Московск...
«МегаФон» модернизирует связь в МосковскВ преддверии Нового года, столичное отделение «МегаФона» отчиталось о проделанной работе в московской под...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9...
Предварительный обзор LG UltraGear 38GL9Игровых мониторов в последнее время стало крайне много — производители выпускают разнообразные модели бук...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаете...
Обзор Egress. Не то, чего вы ожидаетеЯ давненько слышал про Egress, но добрался до ее обзора только сейчас. Была надежда, что за время разрабо...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест...
Candy-Hoover Group объявила сотрудничест20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX One...
Предварительный обзор Tesoro Gram MX OneНа рынке механических клавиатур есть целое море разнообразных устройств, которые могут вас заинтересовать...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно не...
Обзор Jagged Alliance: Rage. Довольно неНа современном рынке видеоигр довольно трудно протолкнуть проект для узкой аудитории геймеров. Шутеры, ко...
Huawei подвела итоги года ...
Huawei подвела итоги года В преддверии Нового года, компания HUAWEI закатила громкую вечеринку в одном из самых дорогих московских ...
Предварительный обзор Razer Turret for X...
Предварительный обзор Razer Turret for XГеймеры привыкли жаловаться на то, что играть на консоли с геймпадом в шутеры довольно некомфортно. Собст...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. П...
Обзор Ancient Frontier: Steel Shadows. ПЯ никогда не был большим фанатом пошаговых стратегий, так как считал их скучными и неинтересными. Однако,...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor