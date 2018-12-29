Выбираем смартфон с умом

В последнее время на рынке появилось действительно очень много разнообразных моделей смартфонов. Некоторые из привлекают производительным железом, другие интересны качественным дисплеем, у третьих интересный и необычный дизайн корпуса. Огромный выбор смартфонов позволяет вам выбрать именно то, что вам нужно — посмотреть на характеристики, на производительность в синтетических тестах, на качество фотографий с основной или фронтальной камеры. Пользователь получает возможность купить именно тот продукт, который ему больше всего подходит. Однако, далеко не каждый понимает, как именно нужно выбирать смартфон, на что стоит обращать внимание и так далее. Сегодня я расскажу вам, как правильно это делать.Начнем с того, что вам нужно определиться, какие задачи ваш новый смартфон должен решать. Например, если вы хотите играть в крутые шутеры и получать от этого максимальное удовольствие, то нужно смотреть на более производительные модели с большим дисплеем и современным процессором. Стоит понимать, что такого рода устройства стоят заметно дешевле, чем представители того же среднего класса, но и мощности у них предостаточно, жаловаться вы не будете. Кроме того, нужно еще понимать, что далеко не всем такие смартфоны нужны.

К примеру, вы не играете в игры. Или играете, но очень редко и вам достаточно простеньких каузальных игр, которые не требуют мощного железа. Зачем в данной ситуации тратить деньги на продукт, мощность которого вы не будете использовать? Так что даю небольшой совет — если вы не играете в игры, то брать смартфон с ОЗУ больше 4 гигабайт нет смысла, плюс смотрите на более простой процессор. Мощность процессора не всегда соразмерна с его стоимостью, когда речь идет о флагманах, а вот средний и начальный классы в этом плане довольно дружелюбны. И, конечно, встроенную память сейчас почти на любом смартфоне можно расширить, не забывайте об этом.Только после того, как вы посмотрели не характеристики и цены, сравнили их и получили предварительное мнение о продукте, можно выбрать несколько подходящих моделей и уже детальнее сравнивать их по качеству дисплея, по качестве камеры, дизайну и прочим дополнительным моментам. Думаю, что если вы просмотрите все модели, выберите самые интересные, а из них потом подберете самые подходящие по бюджету, то покупка будет вас радовать еще очень и очень долго. И, конечно же, не стоит спешить — внимательно читайте, изучайте, сравнивайте.