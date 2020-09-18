Выбираем сумку для ноутбука 17.3 дюймов

Сумка для ноутбуков 17.3 дюймов — крайне важный аксессуар, который позволяет заметно продлить жизнь вашему устройству. Все же при такой диагонали продукт всегда стоит довольно внушительных денег, так что пользователю точно не захочется как-то царапать или ломать свой гаджет, а ведь такие продукты больше всего подвержены повреждениям среди своих собратьев по сегменту. Дело в том, что производители делают корпус довольно хрупким и тонким, дабы поразить пользователя весом новинки, но далеко не во всех ситуациях это приводит к положительному развитию событий. Например, очень часто пользователи просто царапают свои гаджеты в тех ситуациях, когда вроде бы ничего плохого происходить не должно. Главное — выбрать подходящую модель.

Для начала мы настоятельно рекомендуем присмотреться к своему бюджету, чтобы не вышло казуса. Очень часто пользователи садятся и выбирают себе варианты исключительно по дизайну, а потом, когда дело доходит до приобретения самого аксессуара вдруг оказывается, что это достаточно дорого и пользователь себе такой продукт позволить не может. Чтобы заново потом не выбирать море моделей, советуем сразу посчитать свои ресурсы и решить, сколько денег пользователь может потратить на данный аксессуар. После этого вам будет гораздо проще, так как уже будете понимать, на что стоит смотреть, а какие варианты можно моментально откидывать из-за их слишком высокой стоимости.

После этого можно смело приступать к подбору размеров. Дело в том, что среди более мелких диагоналей можно подобрать сумку очень легко, но при диагонали 17,3 дюйма могут возникнуть проблемы с размерами. Чтобы не промахнуться и не покупать потом еще один аксессуар, мы настоятельно рекомендуем вам просто взять и перейти на сайт производителя, чтобы там узнать точные размеры высоты, ширины и толщины своего ноутбука. После этого можно будет с комфортом говорить о том, какие варианты вам точно подходят, а какие нет. Это важно и на самом деле на эти шаги у вас уйдет минут пять от силы, после чего можно будет приступать к самому приятному — выбору дизайна.

На рынке сейчас огромное множество различных вариантов внешнего вида сумок, так что проблем в этом плане быть не должно. Главное — не выбирайте слишком светлые варианты, так как они не очень практичные и быстро пачкаются, а часто стирать сумку мы все же не рекомендуем совершенно. Во всем остальном пользователь волен выбирать то, что хочет.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion
Обзоры:
Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54Лучший игровой ноутбук. Acer Nitro 5 AN515-54
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590 Лучшие игровые ноутбуки до 100 000. DELL G5 15 5590
Новости:
Как выбрать сумку для большого ноутбука

Довольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Xiaomi Mi Notebook Pro подешевел на 130 долларов

Компания Xiaomi довольно неожиданно снизила цену ноутбука Mi Notebook Pro на 131 доллар. Теперь лэптоп до...
ASUS представила новую линейку ноутбуков на платформе Intel Evo

Компания ASUS обновляет все линейку ноутбуков, а именно линейку ZenBook, VivoBook и ExpertBook. ...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Обзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкциейОбзор ZONE 51 СПАРТАК Гладиатор. Игровое кресло с надежной конструкцией
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Лучшая газонокосилка. BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)Лучшая газонокосилка. BOSCH ARM 37 (0.600.8A6.201)
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Krom Kapsule профессиональный микрофон д...
Krom Kapsule профессиональный микрофон дПериферийные устройства являются главными помощниками для создателей контента. Наиболее важным в этом дел...
Nubia Red Magic 5S лидер AnTuTu...
Nubia Red Magic 5S лидер AnTuTuСмартфон Nubia Red Magic 5S установил рекорд по производительности в бенчмарке приложении AnTuTu набрав ц...
Смартфон Xiaomi Mi 10T будет стоить 547 ...
Смартфон Xiaomi Mi 10T будет стоить 547 На испанском Amazon обнаружились цены на смартфоны Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, которые еще не были предст...
Представлен 100-долларовый ридер Kobo Ni...
Представлен 100-долларовый ридер Kobo NiСетевые источники сообщили о выходе ридера Kobo Nia, который оценен в 100 долларов. Новинку оснастили 6-д...
Разработчик Guerrilla Games подготовила ...
Разработчик Guerrilla Games подготовила Разработчик Guerrilla Games подготовила первый патч для Horizon Zero Dawn. Патч выйдет для ПК версии и ус...
Бюджетный смартфон Realme C17 получит So...
Бюджетный смартфон Realme C17 получит SoВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Realme C17, который еще н...
Представлен очень тонкий смартфон Vivo S...
Представлен очень тонкий смартфон Vivo SКомпания Vivo пополнила ассортимент тонких смартфонов моделью S7, толщина которого равна 7,4 мм, а масса ...
Камера Leica M10-R будет стоить 615 тыся...
Камера Leica M10-R будет стоить 615 тысяВ сети появились новые подробности о полнокадровой фотокамере Leica M10-R, которая еще не была представле...
ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте Blu...
ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте BluЕще не представленный официально игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 получил сертификацию Bluetooth SIG, чт...
Dynabook представила обновленные ноутбук...
Dynabook представила обновленные ноутбукDynabook представила обновленные ноутбуки линейки Portege оснащенные процессорам Intel Core 11-го поколен...
iPhone 12 уже собирают на заводах...
iPhone 12 уже собирают на заводахМы длительное время обсуждали смартфон iPhone 12, его возможные бонусы и важные недостатки вроде стоимост...
OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в ...
OnePlus Nord вызвал небывалый ажиотаж в Смартфон OnePlus Nord был представлен всего несколько дней назад, но еще до начала продаж успел наделать ...
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Обзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX X-Zoom Dual. Видеорегистратор в форм-факторе накладки на салонное зеркало
Обзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMDОбзор Acer SWIFT 3 SF314-42-R4VD. Ноутбук для работы с 6-ядерным процессором AMD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor