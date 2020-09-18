Выбираем сумку для ноутбука 17.3 дюймов

Сумка для ноутбуков 17.3 дюймов — крайне важный аксессуар, который позволяет заметно продлить жизнь вашему устройству. Все же при такой диагонали продукт всегда стоит довольно внушительных денег, так что пользователю точно не захочется как-то царапать или ломать свой гаджет, а ведь такие продукты больше всего подвержены повреждениям среди своих собратьев по сегменту. Дело в том, что производители делают корпус довольно хрупким и тонким, дабы поразить пользователя весом новинки, но далеко не во всех ситуациях это приводит к положительному развитию событий. Например, очень часто пользователи просто царапают свои гаджеты в тех ситуациях, когда вроде бы ничего плохого происходить не должно. Главное — выбрать подходящую модель.Для начала мы настоятельно рекомендуем присмотреться к своему бюджету, чтобы не вышло казуса. Очень часто пользователи садятся и выбирают себе варианты исключительно по дизайну, а потом, когда дело доходит до приобретения самого аксессуара вдруг оказывается, что это достаточно дорого и пользователь себе такой продукт позволить не может. Чтобы заново потом не выбирать море моделей, советуем сразу посчитать свои ресурсы и решить, сколько денег пользователь может потратить на данный аксессуар. После этого вам будет гораздо проще, так как уже будете понимать, на что стоит смотреть, а какие варианты можно моментально откидывать из-за их слишком высокой стоимости.

После этого можно смело приступать к подбору размеров. Дело в том, что среди более мелких диагоналей можно подобрать сумку очень легко, но при диагонали 17,3 дюйма могут возникнуть проблемы с размерами. Чтобы не промахнуться и не покупать потом еще один аксессуар, мы настоятельно рекомендуем вам просто взять и перейти на сайт производителя, чтобы там узнать точные размеры высоты, ширины и толщины своего ноутбука. После этого можно будет с комфортом говорить о том, какие варианты вам точно подходят, а какие нет. Это важно и на самом деле на эти шаги у вас уйдет минут пять от силы, после чего можно будет приступать к самому приятному — выбору дизайна.На рынке сейчас огромное множество различных вариантов внешнего вида сумок, так что проблем в этом плане быть не должно. Главное — не выбирайте слишком светлые варианты, так как они не очень практичные и быстро пачкаются, а часто стирать сумку мы все же не рекомендуем совершенно. Во всем остальном пользователь волен выбирать то, что хочет.