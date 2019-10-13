Выбираем защищенный смартфон

2019-10-13, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sigma; [85]
Многие пользователи привыкли думать, что защищенные смартфоны являются чем-то невероятно тяжелым, некрасивым и слабым в плане производительности. Но, эти времена уже давно прошли и защищенные устройство давно перестали быть танки в формате смартфона. Сегодня буквально каждый защищенный смартфон может похвастаться производительной начинкой и прочими бонусами, так как это действительно распространенное явление. Производители поняли, что нужно привлекать внимание потребителя мощностью и большим экраном, так что выбор у вас будет огромный. Давайте разберемся, на что стоит обращать внимание.

Для начала стоит понимать, что смартфон в защищенном формате стоит покупать не только для активных путешествий или тяжелой работы в экстремальных условиях. Даже обычному человеку в офисе такой смартфон подходит, если вы частенько роняете свое устройство или просто небрежно к нему относитесь. Защищенный смартфон оберегает вас от падений, влаги, пыли, перепадов температур, а у некоторых даже есть защита от электричества и перепадов напряжения, что тоже полезно. Это позволит вам не переживать о том, что устройство убьется во время обычного рабочего дня из-за пролитой воды или падения на кафель.

Также нужно обратить внимание на характеристики смартфона — если устройство нужно вам исключительно для того, чтобы звонить и писать сообщения, то нет смысла покупать слишком уж дорогой продукт. Если же гаджет вы покупаете для того, чтобы общаться в социальных сетях и играть в игры, то, соответственно, стоит потратить немного больше денег на более производительную модель. Тоже самое с диагональю и разрешением экрана — если вы планируете на смартфоне смотреть фильмы с сериалами и хотите получать от этого максимум удовольствия, то самое время присмотреться к большим качественным экранам.

Благо, на современном рынке смартфонов защищенных моделей очень много и вы спокойно можете выбрать ту модель, которая устраивает вас в плане характеристик или параметров. Дизайн тоже важная штука и если вы мечтаете о бронированном устройстве, которое проживет у вас очень много лет, то стоит смотреть и в сторону продуктов с необычным дизайном тыльной панели. И, естественно, учитывайте свой бюджет, ведь на это тоже стоит обращать внимание — далеко не всегда стоит переплачивать за громкий бренд, если есть более доступный и качественный продукт от компаний вроде Sigma.

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