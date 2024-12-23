Выбор сервиса для прослушивания любимой музыки и новинок

Музыкальных стриминговых сервисов сегодня достаточно много - причем самых разных. С уходом западных их поубавилось, но существенно меньше не стало. Обычно я не внимателен к рекламе, но недавно мне пришли уведомления от сервиса Звук и МТС музыки, и я решил протестировать оба приложения. На первый взгляд оба дают пользователю доступ к каталогам музыки, литературе, подкастам известных знаменитых личностей, блогеров. Но есть между ними и отличия.

Немного истории

МТС в 2016 г официально заявил о сотрудничестве с интернет-компанией «Яндекс». В результате появился проект МТС Music, созданный на базе технологий, каталога существующего сервиса «Яндекс.Музыка». В начале того же года во всех популярных магазинах появилось мобильное приложение.

Сервис Звук был представлен в 2010 г. Сначала он назывался Zvooq, в 2020 г сменил свое название на «Сберзвук». Через три года после появления площадки появилось первое приложение под названием Fonoteka. Летом 2014 г вышло второе приложение Zvooq. Позднее оно заняло первое место в рейтинге App Store. В сентябре 2015 г сервис стал первым полностью лицензированным и независимым.

О качестве

Музыку от МТС можно слушать на битрейной скорости 192 kbps в низком качестве, до 320 kbps в высоком. Этот параметр выбирает сам слушатель через настройку «Качество звука». Звучать в высоком качестве мелодии начинают только со следующего трека. Формат музыкальных файлов – AAC. Сервис поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos. У пользователей есть возможность слушать произведения в фоновом режиме.

Услышать треки в качестве Hi-Fi можно в сервисе Звук. Это позволяет слушать их так, как они были записаны. В настройках можно самому выбрать качество из тех вариантов: низкое, обычное и с повышенной детализацией. Битрейная скорость может достигать 1000 kbps, благодаря чему создается эффект объемного звучания. Стриминговый сервис использует аудио во FLAC-формате. Это технология сжатия аудиоданных без потерь.

Приложения

Приложение Звук предлагает три основных раздела:

● эфир,

● обзор,

● коллекция,

● дети.

Они были сформированы на основе запросов и интересов постоянных слушателей. “Эфир”, например, полностью подбирается искусственным интеллектом. “Обзор” подходит тем, кто хочет слушать что-то определенное и знает свои предпочтения. В коллекции собраны любимые треки. Популярный инструмент – Сила Звука. Это персональная волна, основанная на личных предпочтениях пользователя. Ее можно настроить под свое эмоциональное состояние.

В МТС-музыка есть разделы:

● подборки,

● моя музыка,

● рекомендации,

● радио.

В первом разделе треки сгруппированы по жанрам и стилям. Рекомендации формируются на основе анализа ранее прослушанных произведений. Радио – длинный плейлист, где мелодии рассортированы по настроению, занятию, эпохам и другим категориям. Раздел “Моя музыка” вы формируете сами на основе ваших любимых песен.

Аудиокниги и подкасты

Чтобы выбрать сервис, где слушать аудиокниги онлайн я, как и многие, опираюсь на коллекцию аудиокниг и их разнообразие. В МТС акцент сделан на музыке. Для прослушивания литературы потребуется доступ в Строки. В Звуке можно найти аудиоисполнение произведений художественной, научной, фантастической литературы.

Выбирая, где слушать подкасты онлайн, учитывайте наличие подписки. Стриминговый сервис открывает бесплатный доступ ко многим подкастам. Если решите их скачивать, нужно оформить подписку, но вместе с ней вы получаете много бонусов. В МТС без оплаты есть доступ только к радио и готовым подборкам. Бесплатный доступ есть в «Строках», но в этом случае можно слушать подкасты с рекламой.

Зарубежная музыка и подборки для детей

В поисках информации о том, где можно слушать зарубежные новинки музыки, я бы предпочел Звук. Во-первых, каталоги иностранных исполнителей постоянно обновляются, выходят новые релизы. Во-вторых, легко найти и эксклюзивные произведения. В МТС Music есть зарубежные альбомы, но они практически не обновляются.

Оба сервиса – место, где можно слушать онлайн книги и песни для детей. В HI-Fi-стриминге есть:

● радио для детей,

● разделы песен, подобранные с учетом возраста;

● материалы для учебы;

● интересные подкасты о воспитании.

В каталоге найдете мелодии для новорожденных. Детские и взрослые разделы не пересекаются, поэтому можно не бояться, что в плейлисте ребенку попадется взрослая композиция. В МТС представлена большая коллекция популярных и советских песен, классики. Есть треки для успокоения или зарядки.

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