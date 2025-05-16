Sony представила наушники WH-1000XM6

Также появилась новая система цифрового шумоподавления, которая анализирует звук и минимизирует искажения в реальном времени. Поддерживаются кодеки SBC, AAC, LDAC и LC3, а также алгоритм апскейлинга DSEE Extreme и технология пространственного звучания 360 Reality Audio с новым режимом Upmix for Cinema, который превращает стерео в пространственное аудио. Для любителей проводного звука предусмотрен аудиовход 3,5 мм, но цифрового аудио по USB Type-C, как у AirPods Max, по-прежнему нет. Система активного шумоподавления также получила серьёзное обновление — наушники получили 12 микрофонов и новый процессор QN3 HD Noise Canceling, который, по утверждению Sony, в 7 раз быстрее, чем чип QN1 в XM5. Это позволяет системе Adaptive NC Optimizer быстрее реагировать на изменения окружающего шума. Правда, новинка и стоит на 50 долларов дороже предшественника.