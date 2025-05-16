Sony представила наушники WH-1000XM6

Сегодня компания Sony представила новые флагманские наушники WH-1000XM6 — продолжение популярной линейки беспроводных наушников с активным шумоподавлением. В компании заявляют, что новинка стала лучше практически по всем параметрам, но и цена выросла. Например, Sony обещает ещё более высокую чёткость и детализацию звука — впрочем, подобные обещания мы уже не раз слышали, и часто они являются лишь маркетингом для привлечения внимания. Внутри конструкции установлены 30-мм драйверы с куполом из композитного материала на основе углеродного волокна и новой структурой звуковой катушки.

Также появилась новая система цифрового шумоподавления, которая анализирует звук и минимизирует искажения в реальном времени. Поддерживаются кодеки SBC, AAC, LDAC и LC3, а также алгоритм апскейлинга DSEE Extreme и технология пространственного звучания 360 Reality Audio с новым режимом Upmix for Cinema, который превращает стерео в пространственное аудио. Для любителей проводного звука предусмотрен аудиовход 3,5 мм, но цифрового аудио по USB Type-C, как у AirPods Max, по-прежнему нет. Система активного шумоподавления также получила серьёзное обновление — наушники получили 12 микрофонов и новый процессор QN3 HD Noise Canceling, который, по утверждению Sony, в 7 раз быстрее, чем чип QN1 в XM5. Это позволяет системе Adaptive NC Optimizer быстрее реагировать на изменения окружающего шума. Правда, новинка и стоит на 50 долларов дороже предшественника.
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