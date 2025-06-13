Bose заметно прокачала наушники QuietComfort Ultra

Сегодня компания Bose официально представила обновлённые беспроводные наушники QuietComfort Ultra второго поколения, получившие более продвинутую адаптивную систему шумоподавления. Теперь технология активного шумоподавления лучше справляется с резкими скачками громкости, обеспечивая более плавную адаптацию к изменяющейся обстановке. Новинка поступит в продажу ближе к концу лета по цене 299 долларов и будет доступна в чёрном, дымчато-белом и насыщенно-сливовом цветах. Как и у предыдущей модели, в наушниках используется система индивидуальной калибровки звука и шумоподавления, подстраивающаяся под форму уха пользователя. Но теперь она дополнена улучшенным алгоритмом на базе ИИ, который делает переходы в уровне ANC в режиме прозрачности более мягкими.

К примеру, при проезжающей мимо сирене уровень шумоподавления будет нарастать постепенно, не прерывая воспроизведение музыки или подкаста. Для улучшения качества звонков в новой версии QuietComfort Ultra применена технология, изначально разработанная для слуховых аппаратов — она помогает отсекать внешние шумы вроде ветра или гул офисного фона. Время автономной работы осталось прежним — до 24 часов с использованием зарядного футляра, который теперь поддерживает беспроводную зарядку. Также наушники получили новую защитную сетку, снижающую накопление ушной серы и облегчающую очистку, а сенсорное управление можно при желании полностью отключить, чтобы избежать случайных срабатываний.
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