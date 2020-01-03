Видео первой распаковки Xiaomi Watch Color

2020-01-03, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Xiaomi Watch Color; [91]
Компания Xiaomi дала старт продажам умных часов Xiaomi Watch Color, которые оценены в $115. Сегодня в интернет был выложен видеоролик с распаковкой и настройкой данного устройства. Напомним, что умные часы характеризуются 1,39-дюймовым OLED экраном (454:454 точек), адаптером Bluetooth 5.0 и батареей на 420 мАч. Также часы имеют влагозащиту 5ATM, большое количество режимов тренировки, голосовой помощник и модуль бесконтактных платежей NFC. Ключевым отличием данных часов являются разнообразные, быстросъемные ремешки.


Комментарии и отзывы Xiaomi Watch Color
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