Видео первой распаковки Xiaomi Watch Color

Компания Xiaomi дала старт продажам умных часов Xiaomi Watch Color, которые оценены в $115. Сегодня в интернет был выложен видеоролик с распаковкой и настройкой данного устройства. Напомним, что умные часы характеризуются 1,39-дюймовым OLED экраном (454:454 точек), адаптером Bluetooth 5.0 и батареей на 420 мАч. Также часы имеют влагозащиту 5ATM, большое количество режимов тренировки, голосовой помощник и модуль бесконтактных платежей NFC. Ключевым отличием данных часов являются разнообразные, быстросъемные ремешки.