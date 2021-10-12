Видео разборки Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro является флагманским предложением производителя, поклонники его полюбили благодаря отличному дисплею, высокой производительности и мощной зарядке на 120 Вт. Источник разборки PBKreviews предлагает нам заглянуть внутрь телефона в своем последнем видео

Сняв заднюю стеклянную пластину, можно увидеть множество винтов, которые необходимо открутить, прежде чем мы доберемся до материнской платы и камер. Пластиковая крышка над камерами содержит модуль NFC, антенные линии и большую полосу графитовой пленки, которая находится над аккумулятором. 11T Pro имеет структуру с двумя батареями, каждый модуль имеет собственный соединительный кабель. Материнская плата оснащена довольно сложной системой охлаждения с графеновой пленкой, термопастой и медной лентой, помогающей держать Snapdragon 888 под контролем. Нижняя часть аккумуляторного отсека оснащена еще большей графитовой пленкой и камерой для испарения, что понятно, учитывая возможности быстрой зарядки устройства на 120 Вт.