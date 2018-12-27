Видео рендер смартфона Moto P40

Компания Motorola готовится выпустить в 2019 году новый смартфон Moto P40.

Телефон будет иметь отверстие на экране для селфи-камеры. Экран будет с диагональю 6,2 дюйма и со всех сторон будут окружать его тонкие рамки, а с низу будет красоваться логотип компании Motorola. С левой стороны находится лоток для SIM-карты, а кнопки будут располагаться справа. Moto P40 будет иметь закругленные края сзади и спереди для лучшего охвата. Мото P40 будет иметь параметры 160,1 х 71,2 х 8,7 мм. Двойная камера на задней панели будет расположена в вертикальном положении, а сканер отпечатков пальцев будет иметь логотип Moto.