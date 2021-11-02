Видео с разборкой Pixel 6 и Pixel 6 Pro демонстрируют сильное рассеивание тепла и неправильное размещение антенны

Телефоны Pixel 6 Pro и Pixel 6 были подвергнуты обширной разборке, чтобы показать их внутреннее устройство и продемонстрировать их ремонтопригодность. Разборка была проведена PBK Reviews, и хотя внутреннее устройство Pixel 6 и Pixel 6 Pro почти одинаково, есть несколько ключевых отличий, которые подчеркиваются в видеороликах. Два телефона в комплекте с теплоотводом, а разборка также демонстрирует компоновку mmWave.

Оба смартфона покрыты большим медным радиатором. Также внизу находится алюминиевая средняя пластина для большего отвода тепла, которая соединена с микросхемами с помощью термоленты. Датчик отпечатков пальцев под экраном также расположен на задней части экрана. Это тонкая наклейка, которая занимает очень мало места. Из видеороликов видно, что у Pixel 6 Pro тактильный двигатель расположен в нижней части телефона, а у Pixel 6 - тактильный двигатель сверху. Также обнаружено, что антенна mmWave расположена на верхнем крае Pixel 6 для регионов и операторов, которые ее поддерживают. Для областей, где нет mmWave, это пространство заполняется металлическим блоком-заполнителем. Говорят, что mmWave обеспечивает высокую скорость загрузки на телефонах 5G, но просто установка одного из них вызывает сомнения. Скорее всего, он будет заблокирован рукой в ​​ландшафтном режиме, и Qualcomm, как сообщается, даже предположила, что сигнал будет работать лучше, если в любой телефон встроено более четырех антенн mmWave. С помощью всего лишь одной антенны mmWave, размещенной в неудобном месте, еще неизвестно, сможет ли Pixel 6 когда-либо обеспечить высокоскоростное соединение или нет.
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