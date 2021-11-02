Видео с разборкой Pixel 6 и Pixel 6 Pro демонстрируют сильное рассеивание тепла и неправильное размещение антенны

Телефоны Pixel 6 Pro и Pixel 6 были подвергнуты обширной разборке, чтобы показать их внутреннее устройство и продемонстрировать их ремонтопригодность. Разборка была проведена PBK Reviews, и хотя внутреннее устройство Pixel 6 и Pixel 6 Pro почти одинаково, есть несколько ключевых отличий, которые подчеркиваются в видеороликах. Два телефона в комплекте с теплоотводом, а разборка также демонстрирует компоновку mmWave.