Видео смартфона Meizu Zero

В интернете появилось демонстративное видео будущего смартфона Meizu Zero. Напомним что этот девайс будет без каких либо портов и кнопок, цельный монолит с экраном.

Meizu Zero будет иметь чипсет Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти, 5,99-дюймовый экран 1080x2340px Super AMOLED, основную двойную камеру с разрешением 12 и 20 мегапикселей, фронтальную камеру на 20 мегапикселей и чувствительные к давлению кнопки сбоку. Он будет заряжаться только по беспроводной сети - Meizu разработала сверхбыстрое решение на 18 Вт. Там даже нет слота для SIM-карты, вместо этого Meizu Zero использует eSIM.