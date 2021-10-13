Видеокарта AMD Radeon RX 6600 обеспечивает высокую частоту обновления кадров в играх с разрешением 1080p

AMD сегодня представила видеокарту AMD Radeon™ RX 6600, предназначенную для создания визуально ошеломляющих впечатлений от игр с высокой частотой кадров в разрешении 1080p для рынка массовой графики.
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 использует передовую архитектуру AMD RDNA™ 2, единственную игровую архитектуру, которая распространяется от настольных ПК, ноутбуков и консолей до мобильных устройств и автомобильных информационно-развлекательных систем. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 создана для того, чтобы подарить геймерам на ПК впечатления нового поколения. Она предлагает 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 8 ГБ памяти GDDR6, технологию AMD Smart Access Memory™ и поддержку операционной системы Microsoft Windows 11. Кроме того, она поддерживает AMD FidelityFX™ Super Resolution с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, которое предназначено для повышения частоты кадров в некоторых играх, обеспечивая игровой процесс высокого разрешения.
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 разработана с учетом потребностей геймеров, которым в перспективе нужна высокая производительность в разрешении 1080p. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 способна обеспечить 100+ FPS в лучших играх класса AAA, а также предлагает до 1,3 раза более высокую производительность на Ватт по сравнению с конкурентными предложениями в некоторых играх в 1080p при максимальных настройках.Игры нового поколения с высокой производительностью в разрешении 1080p
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 предлагает идеальное сочетание производительности и качества изображения для исключительного игрового опыта и является идеальным выбором для геймеров, которым нужна максимальная частота кадров и четкая визуальная точность в разрешении 1080p в самых требовательных современных играх. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 использует все преимущества многочисленных передовых технологий, среди них:
Видеокарты AMD Radeon RX 6600 ожидаются в продаже у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, в глобальных магазинах розничной торговли, начиная с сегодняшнего дня по цене от $329 USD. Предварительно собранные системы с видеокартами AMD Radeon RX 6600 от OEM-производителей и системных интеграторов, как ожидается, будут доступны с октября 2021 года.