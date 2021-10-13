Видеокарта AMD Radeon RX 6600 обеспечивает высокую частоту обновления кадров в играх с разрешением 1080p

AMD сегодня представила видеокарту AMD Radeon™ RX 6600, предназначенную для создания визуально ошеломляющих впечатлений от игр с высокой частотой кадров в разрешении 1080p для рынка массовой графики.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 использует передовую архитектуру AMD RDNA™ 2, единственную игровую архитектуру, которая распространяется от настольных ПК, ноутбуков и консолей до мобильных устройств и автомобильных информационно-развлекательных систем. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 создана для того, чтобы подарить геймерам на ПК впечатления нового поколения. Она предлагает 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity Cache, 8 ГБ памяти GDDR6, технологию AMD Smart Access Memory™ и поддержку операционной системы Microsoft Windows 11. Кроме того, она поддерживает AMD FidelityFX™ Super Resolution с открытым исходным кодом для пространственного масштабирования, которое предназначено для повышения частоты кадров в некоторых играх, обеспечивая игровой процесс высокого разрешения.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 разработана с учетом потребностей геймеров, которым в перспективе нужна высокая производительность в разрешении 1080p. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 способна обеспечить 100+ FPS в лучших играх класса AAA, а также предлагает до 1,3 раза более высокую производительность на Ватт по сравнению с конкурентными предложениями в некоторых играх в 1080p при максимальных настройках.

Видеокарта AMD Radeon RX 6600 предлагает идеальное сочетание производительности и качества изображения для исключительного игрового опыта и является идеальным выбором для геймеров, которым нужна максимальная частота кадров и четкая визуальная точность в разрешении 1080p в самых требовательных современных играх. Видеокарта AMD Radeon RX 6600 использует все преимущества многочисленных передовых технологий, среди них:

AMD FidelityFX — Набор эффектов визуального улучшения с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Новая технология пространственного масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), поддерживаемая в более чем 100 процессорах AMD и графических процессорах AMD, а также в некоторых графических процессорах конкурентов, обеспечивает в среднем в 2 раза более высокую производительность в некоторых играх в режиме «Производительность» в 1080p по сравнению с нативным разрешением. На сегодняшний день разработчики игр добавили поддержку или объявили о планах добавить поддержку FSR в 50 лучших играх и игровых движках.

— Набор эффектов визуального улучшения с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Новая технология пространственного масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), поддерживаемая в более чем 100 процессорах AMD и графических процессорах AMD, а также в некоторых графических процессорах конкурентов, обеспечивает в среднем в 2 раза более высокую производительность в некоторых играх в режиме «Производительность» в 1080p по сравнению с нативным разрешением. На сегодняшний день разработчики игр добавили поддержку или объявили о планах добавить поддержку FSR в 50 лучших играх и игровых движках. AMD Smart Access Memory (SAM) — Теперь поддерживая графику AMD Radeon RX 5000-й серии, технология SAM позволяет повысить производительность при использовании графики AMD Radeon RX 5000 или Radeon RX 6000 в паре с настольными процессорами AMD Ryzen™ 5000 или некоторыми Ryzen 3000 и материнскими платами AMD с чипсетами 500-й серии. Процессорам AMD Ryzen предоставляется доступ ко всей высокоскоростной памяти графических процессоров GDDR6.

— Теперь поддерживая графику AMD Radeon RX 5000-й серии, технология SAM позволяет повысить производительность при использовании графики AMD Radeon RX 5000 или Radeon RX 6000 в паре с настольными процессорами AMD Ryzen™ 5000 или некоторыми Ryzen 3000 и материнскими платами AMD с чипсетами 500-й серии. Процессорам AMD Ryzen предоставляется доступ ко всей высокоскоростной памяти графических процессоров GDDR6. AMD Infinity Cache — 32 МБ кэша данных последнего уровня, интегрированного в кристалл ГП, помогает снизить задержки и энергопотребление. AMD Infinity Cache обеспечивает более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

— 32 МБ кэша данных последнего уровня, интегрированного в кристалл ГП, помогает снизить задержки и энергопотребление. AMD Infinity Cache обеспечивает более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями. Поддержка Microsoft Windows 11 — Благодаря последней версии AMD Radeon Software Adrenalin видеокарты AMD Radeon оптимизированы для новейших улучшений производительности и функций Windows 11, включая DirectX® 12 Ultimate, Auto HDR, Microsoft DirectStorage и другие.

Видеокарты AMD Radeon RX 6600 ожидаются в продаже у партнеров AMD, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston, в глобальных магазинах розничной торговли, начиная с сегодняшнего дня по цене от $329 USD. Предварительно собранные системы с видеокартами AMD Radeon RX 6600 от OEM-производителей и системных интеграторов, как ожидается, будут доступны с октября 2021 года.