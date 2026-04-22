Видеокарты AMD получат технологию генерации кадров

Компания AMD с новым графическим пакетом FSR Redstone пока остаётся единственным крупным производителем видеокарт без полноценной технологии Multi-Frame Generation в наборе современных графических решений. Однако ситуация может измениться уже в ближайшее время — в обновлении AMD Device Library eXtra SDK появилась функция с названием IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption. Несмотря на сложное техническое имя, описание указывает на возможность выбора оптимального множителя генерации кадров с балансом между производительностью и качеством изображения. По сути, речь идёт о поддержке Multi-Frame Generation — аналогичной технологии, уже доступной у NVIDIA в DLSS и у Intel в XeSS.

Сейчас AMD в FSR 4 поддерживает генерацию кадров максимум в режиме 2x. Это заметно уступает возможностям конкурентов — NVIDIA в DLSS 4.5 предлагает режим до 6x, а Intel в XeSS 3.0 — до 4x. Такие решения позволяют значительно повышать частоту кадров в играх, пусть и с повышением задержки ввода. Текущая система AMD использует алгоритмы машинного обучения, оптический поток и векторы движения для создания промежуточных кадров между двумя реальными кадрами. FSR 4 анализирует движение каждого пикселя и особенности изображения, формируя новый кадр с высоким качеством. Однако по масштабу ускорения технология пока отстаёт от конкурентов. Именно поэтому AMD, вероятно, готовит расширенную версию FSR с поддержкой 4x или даже 6x генерации кадров, чтобы сократить разрыв с NVIDIA.