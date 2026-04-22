Видеокарты AMD получат технологию генерации кадров

Компания AMD с новым графическим пакетом FSR Redstone пока остаётся единственным крупным производителем видеокарт без полноценной технологии Multi-Frame Generation в наборе современных графических решений. Однако ситуация может измениться уже в ближайшее время — в обновлении AMD Device Library eXtra SDK появилась функция с названием IADLX3DFidelityFXFrameGenUpgradeRatioOption. Несмотря на сложное техническое имя, описание указывает на возможность выбора оптимального множителя генерации кадров с балансом между производительностью и качеством изображения. По сути, речь идёт о поддержке Multi-Frame Generation — аналогичной технологии, уже доступной у NVIDIA в DLSS и у Intel в XeSS.

Сейчас AMD в FSR 4 поддерживает генерацию кадров максимум в режиме 2x. Это заметно уступает возможностям конкурентов — NVIDIA в DLSS 4.5 предлагает режим до 6x, а Intel в XeSS 3.0 — до 4x. Такие решения позволяют значительно повышать частоту кадров в играх, пусть и с повышением задержки ввода. Текущая система AMD использует алгоритмы машинного обучения, оптический поток и векторы движения для создания промежуточных кадров между двумя реальными кадрами. FSR 4 анализирует движение каждого пикселя и особенности изображения, формируя новый кадр с высоким качеством. Однако по масштабу ускорения технология пока отстаёт от конкурентов. Именно поэтому AMD, вероятно, готовит расширенную версию FSR с поддержкой 4x или даже 6x генерации кадров, чтобы сократить разрыв с NVIDIA.
Появились первые тесты видеокарты Intel Arc Pro B70…
Флагманские профессиональные видеокарты Intel на архитектуре Big Battlemage вышли около двух недель назад…
NVIDIA выпустила технологию DLSS 4.5…
Компания NVIDIA сегодня выпустила крупное обновление своей технологии DLSS, добавив новые режимы генераци…
NVIDIA перезапустит производство RTX 3060…
NVIDIA готовит неожиданное возвращение GeForce RTX 3060 на 12 ГБ — видеокарты поколения Ampere, которая в…
NVIDIA выпустила апдейт для старых видеокарт…
Сегодня компания NVIDIA официально выпустила драйвер GeForce Security Update Driver 582.28 WHQL для видео…
Представлена видеокарта Intel Arc Pro B70…
Компания Intel пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделями Arc Pro B70 и Arc Pro B65, котор…
ASUS выпустила кабель ROG Equalizer для мощных видеокарт…
Сегодня компания ASUS официально представила новый кабель питания ROG Equalizer — это 12V-2×6 PCIe-кабель…
NVIDIA RTX 5080 стала самой популярной видеокартой…
Новая стратегия продаж видеокарт привела к резкому изменению популярности отдельных моделей, и свежая ста…
AMD ускорила декодирование видео на Linux…
Сегодня компания AMD официально представила новое решение с пониженной задержкой декодирования видео для …
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокартаAORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
