Видеокарты AMD получат технологию генерации кадров

Сейчас AMD в FSR 4 поддерживает генерацию кадров максимум в режиме 2x. Это заметно уступает возможностям конкурентов — NVIDIA в DLSS 4.5 предлагает режим до 6x, а Intel в XeSS 3.0 — до 4x. Такие решения позволяют значительно повышать частоту кадров в играх, пусть и с повышением задержки ввода. Текущая система AMD использует алгоритмы машинного обучения, оптический поток и векторы движения для создания промежуточных кадров между двумя реальными кадрами. FSR 4 анализирует движение каждого пикселя и особенности изображения, формируя новый кадр с высоким качеством. Однако по масштабу ускорения технология пока отстаёт от конкурентов. Именно поэтому AMD, вероятно, готовит расширенную версию FSR с поддержкой 4x или даже 6x генерации кадров, чтобы сократить разрыв с NVIDIA.