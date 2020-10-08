Видеокарты MSI GeForce RTX 3080/3090 Ventus 3X получили водоблок от Alphacool

Alphacool представила систему охлаждения Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Ventus разработанную специально для видеокарт MSI GeForce RTX 3080/3090 Ventus 3X.

Водоблок покрывает всю печатную плату карты, тем самым охлаждая все критичные зоны: графическое ядро, память, зону VRM. Основание водоблока изготовлено из никелированной меди, а верхняя крышка из плексигласа. Толщина охлаждающих ребер составляет 0,6 мм.

В комплекте есть термопрокладки которые намного лучше стандартных от производителя видеокарты, они помогут выиграть пару градусов. Водоблок отличается наличием подсветки, она придаст кулеру Eisblock Aurora GPX-N RTX 3080/3090 особую визуальную нотку.

Стоимость водоблока Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX-N RTX 3090/3080 Ventus составляет 136,98 евро.