ViewSonic VA56 стоит своих денег

Официально представлен монитор ViewSonic VA56, который может похвастаться стильным дизайном корпуса без рамок и довольно доступной стоимостью. То есть, если вы хотели себе FullHD монитор без лишних наворотов и дополнительных фишек, то самое время посмотреть на данную новинку. Здесь разрешение дисплея всего 1920 на 1080 точек, что по нынешним меркам уже совсем не круто и не интересно. С другой стороны, если вы не располагаете большим бюджетом на 4К монитор, а фильмы смотреть хочется с большим удовольствием и радостью, то ViewSonic VA56 спасает. Пока что производитель не сказал, сколько новинка будет стоить, но мы в ближайшее время это узнаем и расскажем вам больше интересных подробностей о новинке. Не каждый день такие мониторы выходят.