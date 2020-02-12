ViewSonic VG2456 для работы в офисе

Мы довольно часто говорим об игровых мониторах, которые выглядят достаточно круто и не всегда стоят своих денег, однако не все из нас играют в игры. Для очень многих пользователей монитор является вариантом для комфортной работы в офисе или дома с документами, таблицами, различными дополнительными текстовыми файлами или базами данных. Для такого рода задач не нужен очень красивый монитор с подсветкой, так как его цена будет неоправданно высокой для столь простых видов работ. И для этих целей был выпущен монитор ViewSonic VG2456, который может похвастаться диагональю дисплея 24 дюйма при разрешении 1920 на 1080 точек. Достаточно качественное решение, которое отлично справляется со всеми поставленными задачами и стоит своих денег.