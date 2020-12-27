ViewSonic представила два устройство ввода серии ViewBoard

ViewSonic анонсировала два новых устройства серии ViewBoard, в нее вошли дисплей ID1330 ViewBoard и блокнот ID0730 ViewBoard Notepad. Оба устройства поддерживают операционные системы Windows, macOS и Chrome для более широкого применения.

ID1330 ViewBoard - 13,3 дюймовый дисплей оснащен электромагнитной ручкой с высокой чувствительности. Дисплей можно подключить к PC или ноутбуку через кабель USB Type-C. Цена дисплея составляет 349.99 долларов.

Комбинация пера и блокнота позволяет вам писать на настоящей бумаге, а также дает возможность сохранять в цифровом виде. Блокнот ID0730 ViewBoard Notepad - легкий и компактный дизайн позволяет брать устройство с собой. В комплекте также есть электромагнитная ручка с высокой чувствительностью. Стоимость блокнота ID0730 ViewBoard составляет 69.99 долларов.