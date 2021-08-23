ViewSonic представила серию мониторов ColorPro VP56 с сертификацией Pantone

Компания ViewSonic представила новую серию мониторов ColorPro VP56 для работы с цветом. Три монитора VP2756, VP3456 и VP3256 поставляются с IPS-панелью и разрешением 2K QHD и 4K UHD.

Серия мониторов ColorPro VP56 призвана обеспечивать точность и визуальность цветопередачи. Благодаря обширным настройкам для редактирования изображения, мониторы подойдут творческим пользователям. Есть режимы для работы в приложениях CAD/CAM, 3D и так далее.

Мониторы ColorPro VP56 покрывают 100% цветовой гаммы sRGB для создания реалистичных изображений. Поступят мониторы в продажу с заводской калибровкой. Возможности подключения: USB-C 3.2, HDMI 1.4 и DisplayPort. Режим фильтра синего света и технология защиты глаз обезопасят пользователя во время длительного пребывания за монитором. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, поворота и наклона.

Стоимость моделей и дата релиза мониторов серии ColorPro VP56 не раскрыты.
Комментарии и отзывы ViewSonic ColorPro VP56
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