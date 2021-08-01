ViewSonic выпускает игровой монитор XG2431 с частотой обновления 240 Гц

ViewSonic добавила в свой ассортимент мониторов новую игровую модель XG2431. Новинка предлагает 24-дюймовую IPS-панель с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Разрешение монитора составляет FullHD 1080p. ViewSonic XG2431 ориентирован для киберспортивных дисциплин и многопользовательских шутеров.

ViewSonic XG2431 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса. Элегантный трехсторонний дизайн без рамок увеличивает площадь экрана и сводит к минимуму отвлекающие факторы. Цветовой охват 90% DCI-P3 и сертификат VESA DisplayHDR 400 обеспечивает невероятно яркое и реалистичное изображение в играх. Монитор поддерживает крепление, совместимое с VESA 100 на 100 м. Разъемы на задней панели: HDMI 1.4, DisplayPort, USB-A/B и аудиовыход. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты, наклона и поворота до 90 градусов.

Цена монитора ViewSonic XG2431 составляет 365 долларов.
Комментарии и отзывы ViewSonic XG2431
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