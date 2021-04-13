Выгнутые матрицы вновь в моде - представлен MSI Optix MAG342CQ

В последнее время производителям игровых мониторов достаточно тяжело привлекать внимание потенциальных покупателей, так как нужно предоставлять какие-то новые технологии, а их банально нет. И чтобы хоть как-то порадовать своих потенциальных покупателей, компания MSI решила выпустить в продажу весьма интересный монитор MSI Optix MAG342CQ, который оборудован изогнутой матрицей и достаточно стильно выглядит. При этом у него диагональ составляет 34 дюйма, чего будет достаточно, чтобы играть в игры с комфортом или смотреть фильмы, да и работать тоже будет достаточно удобно. Стоимость для рынка России пока что никто не называет, но это временно — в обозримом будущем модель явно попадет на рынок нашей страны. Но это точно будет не бюджетный монитор.

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