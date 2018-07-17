Выход смартфона Nokia X5 ожидается 17 июля

Выход смартфона Nokia X5 ожидался 11 июля, но не состоялся. Теперь датой выхода в свет считается 17 июля. Гаджет Nokia X5 получит 5,86-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 пикселей. Аппарат построен на 8-ядерном 2-гигагерцевом процессоре. По центру тыльной панели расположилась двойная камера (один из сенсоров 13-мегапиксельный), а ниже нее – сканер пальцевых отпечатков. За питание устройства будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Приобрести аппарат можно будет в синей, белой и черной расцветках.