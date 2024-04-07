Vipe представил новые беспроводные колонки для вечеринок серии Nitro

Бренд аудиоустройств Vipe объявил о расширении своей линейки беспроводных колонок для вечеринок серии Nitro, представив две флагманские модели: Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar. Новинки, сохраняя узнаваемый форм-фактор и дизайн бренда, получили обновленную светодиодную подсветку и мощную звуковую начинку. Колонки оснащены удобной ручкой и колесами для легкой транспортировки.*Генеральный директор компании DRIVIX Андрей Котов отметил, что новые модели призваны удовлетворить запросы аудиофилов, предлагая мощный звук, яркое светодиодное шоу и простой в использовании пользовательский интерфейс. Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar предлагают значительный прирост в мощности, с выдачей 450 Вт и 480 Вт соответственно.

Колонки оснащены различными функциями кастомизации звука, включая встроенный эквалайзер, режим Nitro Bass для усиления басов и индивидуальную настройку частот. Управление можно осуществлять как с устройства, так и через приложение My Vipe, которое также позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора.Vipe Nitro X8 представлен с яркой LED-подсветкой и различными спецэффектами, а модель Vipe Nitro X8 Pulsar дополнена Full LED-подсветкой лицевой панели. Обе модели готовы к любым сценариям вечеринки, обеспечивая беспроводное подключение и возможность стриминга контента через Bluetooth 5.3. Колонки также поддерживают подключение гитары или микрофона, регулировку уровня сигнала, аудиовходы AUX 3,5 мм и USB Flash накопителей.Чтобы создать стереоэффект, Vipe Nitro X8 и Vipe Nitro X8 Pulsar можно объединить в пару по протоколу TWS (True Wireless Stereo) без использования проводов. Новые колонки предлагают широкие возможности для кастомизации звука и освещения, обещая быть незаменимым атрибутом любой вечеринки.