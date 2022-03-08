Выпущен Chromebook LG 11TC50Q с шарниром на 360 градусов

Сегодня был выпущен новый Chromebook LG 11TC50Q с шарниром на 360 градусов. Новый Chromebook работает под управлением ChromeOS от Google, как следует из названия. Он оснащен 11,6-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением HD (1366x768 пикселей). Экран можно поворачивать на 360 градусов, что позволяет использовать его как ноутбук или планшет. Chromebook оснащен процессором Intel Celeron N5100 в сочетании с графикой Intel UHD, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ памяти eMMC. Он оснащен стереодинамиком мощностью 2 Вт.

Варианты подключения Chromebook LG 11TC50Q включают Wi-Fi 6, Bluetooth, разъем для наушников 3,5 мм, два порта USB Type-C 3.2 Gen 1, два порта USB Type-A 3.2 Gen 1 и слот для карты microSD. Chromebook оснащен 1-мегапиксельной фронтальной веб-камерой, а также 5-мегапиксельной задней камерой. Новый Chromebook оснащен аккумулятором емкостью 44,5 Вт/ч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Он также имеет класс защиты IP41 от пыли и воды. Chromebook LG 11TC50Q имеет размеры 291x204x21 мм и весит около 1,44 кг.