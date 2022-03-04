Выпущен Honor 60 Pro в новой расцветке

В декабре 2021 года компания Honor представила в Китае смартфоны Honor 60 и Honor 60 Pro. Телефон был доступен в нескольких цветах, таких как синий, золотой, зеленый и черный. Сегодня китайский производитель выпустил новый цветовой вариант Honor 60 Pro под названием Honor Code.

Новый вариант Honor 60 Pro представлен в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составляет 633 доллара. Компания еще не подтвердила дату продажи нового цветового варианта. Honor 60 Pro оснащен 6,78 - дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Устройство оснащено 50-мегапиксельной фронтальной камерой и тройным блоком 108-мегапиксельной (основной) + 50-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной (глубина) камеры.