Выпущен Honor 60 Pro в новой расцветке

Новый вариант Honor 60 Pro представлен в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составляет 633 доллара. Компания еще не подтвердила дату продажи нового цветового варианта. Honor 60 Pro оснащен 6,78 - дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями. Он предлагает разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Устройство оснащено 50-мегапиксельной фронтальной камерой и тройным блоком 108-мегапиксельной (основной) + 50-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной (глубина) камеры.