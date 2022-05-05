Выпущен Moto E32 с процессором Unisoc T606

Бюджетный смартфон Moto E32 представлен в Европе. Moto E32 с двумя SIM-картами (Nano) работает под управлением Android 11. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD+ (720x1600 пикселей) с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Телефон оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T606 SoC, а также 4 ГБ оперативной памяти. Для фото и видео телефон Motorola использует тройную заднюю камеру, в которой находится 16-мегапиксельный первичный датчик с объективом f/2.2. Также есть 2-мегапиксельный датчик глубины с объективом f/2.4 и 2-мегапиксельный датчик макросъемки с объективом f/2.4. Для селфи Moto E32 оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой с объективом f/2.0.

Moto E32 имеет 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD (до 1 ТБ) через специальный слот. Варианты подключения включают 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v50, GPS/A-GPS, USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Также есть боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка разблокировки по лицу. Другие датчики борту включают акселерометр, датчик внешней освещенности и датчик приближения. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Moto E32 имеет размеры 163,95x74,94x8,49 мм и весит 184 грамма.