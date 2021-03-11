Выпущен блок питания Cooler Master V850 Gold V2 White Edition в белом корпусе

Cooler Master выпустила на рынок блок питания V850 Gold V2 White Edition в белом корпусе. Модель идеально подходит для систем в белом исполнении. Блок питания предлагает мощность 850 Вт, полностью модульную конструкцию и сертификацию 80 Plus Gold.

В V850 Gold V2 White Edition используется резонансный преобразователь LLC и технология DC-DC, а также конденсаторы японских производителей. Модель отличается своей надежностью. Безотказная работа составляет 100 000 часов. Производитель дает 10 лет гарантии.

Охлаждение обеспечивает 135 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником, который работает в пассивном режиме при нагрузке на блок питания до 40%. Размеры блока питания: ширина 150 мм, глубина 160 мм и высота 86 мм.

Стоимость Cooler Master V850 Gold V2 White Edition составляет 119 евро.