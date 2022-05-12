Выпущен бюджетный саундбар Sonos Ray с поддержкой Dolby Digital

Сегодня был представлен бюджетный саундбар Sonos Ray. Новая звуковая панель от Sonos оснащена двумя среднечастотными динамиками, четырьмя цифровыми усилителями класса D и двумя твитерами для обеспечения низких частот и создания высокочастотного отклика.

Sonos Ray оснащен емкостным сенсорным управлением на корпусе для воспроизведения, паузы, регулировки громкости, пропуска и повторного воспроизведения. Он оснащен четырехъядерным процессором с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Кроме того, на звуковой панели есть светодиодные индикаторы подключения и отключения звука. Саундбар Sonos Ray можно подключить к приложению Sonos, доступному в магазине Google Play или Apple App Store, для изменения низких, высоких частот и громкости, а также для использования других сервисов. Он предлагает подключение Wi-Fi 802.11/b/g/n и позволяет пользователям передавать потоковое аудио с таких платформ, как Spotify Connect и Amazon Music. Его можно подключить к телевизору или ПК с помощью оптического кабеля, который входит в комплект поставки. Саундбар имеет размеры 71x559x95 мм и весит 1,95 кг.