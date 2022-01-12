Выпущен бюджетный смартфон OPPO A16K

Сегодня компания OPPO объявила о выпуске нового смартфона начального уровня OPPO A16K. Компания заявляет, что устройство предназначено для тех, кто ищет легкое и стильное устройство, не травмируя ваш бюджет.

OPPO A16K имеет толщину всего 7,85 мм и весит всего 175 г, несмотря на довольно большую батарею емкостью 4230 мАч. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G35, а его производительность дополнительно повышается с помощью System Booster. По сути, эта функция представляет собой набор оптимизаций на системном уровне, которые помогают постоянно поддерживать интерфейс без зависаний. Точно так же аккумулятор телефона также имеет специальные функции, такие как режим ожидания в ночное время, оптимизированная ночная зарядка и режим энергосбережения, чтобы максимизировать его эффективность.

Для фотосъемки предусмотрена одна 13-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.2. Он сопровождается 5-мегапиксельной селфи-камерой с фронтальным HDR и естественной ретушью кожи. Есть также три новых ночных фильтра, которые помогут пользователям снимать ночные городские пейзажи в разных стилях и настроениях. OPPO A16K имеет класс защиты от брызг IPX4. Смартфон загружается под оболочкой ColorOS 11.1 что может разочаровать некоторых пользователей.