Выпущен бюджетный защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Pro

Сегодня был выпущен бюджетный защищенный смартфон Ulefone Armor X10 Pro. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio P22. С этим восьмиядерным чипсетом Ulefone Armor X10 Pro получает прирост производительности на 21% по сравнению с Armor X10. Смартфон оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памятью с возможностью расширения до 128 ГБ.

Телефон имеет сертификаты военного уровня IP68/69K и MIL-STD — 810G. Это означает, что телефон защищен от пыли, грязи, ударов и влаги и может работать в экстремальных и суровых условиях. Ulefone Armor X10 Pro оснащен дисплеем с диагональю 5,45 дюйма, что упрощает управление и использование одной рукой. На борту установлена 20-мегапиксельная двойная камера Sony и 5-мегапиксельная селфи камера. Телефон питается от аккумулятора емкостью 5180 мАч и работает под управлением ОС Android 11. Другие интересные функции включают FM-радио без гарнитуры, разъем для наушников 3,5 мм, поддержку NFC и Google Play, три слота для SIM-карт, настраиваемую клавишу и режим перчаток.

Комментарии и отзывы Ulefone Armor X10 Pro
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