Выпущен игровой ноутбук Colorful X15-AT 22 с процессором Intel Core i9-12900H

Colorful объявил о выпуске игрового ноутбука X15-AT 22. Он оснащается процессором Intel Core i9-12900H в паре с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3060. Варианты памяти включают твердотельный накопитель 512 ГБ PCIe 4.0 NVMe, до 64 ГБ ОЗУ. Другие особенности: клавиатура с подсветкой, два порта USB Type-C, порт Thunderbolt 4 USB-C, звуковая подсистема Sound Blaster Cinema 6+ HD и система охлаждения Storm Blade с тепловыми трубками и вентиляторами. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Заявленная стоимость модели составляет 1799 долларов.

Также стоит отметить, что другие модели производителя также доступны: это модель X15 XS 2022 с процессором i5 и графикой 3050Ti и X15-AT 2022 с процессором i7 и графикой 3060.