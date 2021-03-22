Выпущен игровой смартфон iQOO Neo5 с Snapdragon 870 SoC

В Китае выпущен смартфон iQOO Neo5. Новинка оснащена 6,62-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Быстродействие и производительность обеспечивает платформа Snapdragon 870. Конфигурации включают до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ памяти UFS 3.1. Емкость аккумулятора составляет 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. iQOO Neo5 оснащен системой жидкостного охлаждения. Встроенная технология Multi-Turbo 5.0 позволяет увеличить объем ОЗУ и уменьшить задержку в играх, а также снизить потребление энергии.

Задняя панель предлагает установку с четырьмя камерами с основным датчиком 48 МП, селфи-камера на 16 МП. Поставляется смартфон с пользовательским интерфейсом OriginOS на базе Android 11. Телефон доступен в цветах Cloud Shadow Blue, Night Shadow Black и Pixel Orange. Стоимость смартфона с конфигурацией 12 ГБ / 256 ГБ составляет 2999 юаней (460 долларов).
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