Выпущен ноутбук Asus ExpertBook B5 Flip OLED с процессором Intel Core 11-го поколения

Сегодня компания Asus представила новый ноутбук Asus ExpertBook B5 Flip OLED. Новый ноутбук от тайваньского производителя оснащен петлей на 360 градусов и антибликовым HDR OLED-дисплеем с сенсорной поддержкой.

ExpertBook B5 Flip OLED работает под управлением Windows 10 и может быть обновлен до Windows 11. Ноутбук оснащен 13,3-дюймовым OLED-дисплеем Full HD (1920x1080 пикселей) с соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 400 нит и 100-процентным цветовым охватом DCI-P3. Нотбук работает на процессорах Intel Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7, а также имеет графику Intel Xe и 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц. Пользователи также могут увеличить объем оперативной памяти до 32 ГБ. ExpertBook B5 Flip OLED оснащен двумя твердотельными накопителями с емкостью до 2 ТБ. ExpertBook B5 Flip OLED имеет два порта Thunderbolt 4, а также порт HDMI 2.0b. Ноутбук также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и Bluetooth v5.0 для беспроводного подключения. ExpertBook B5 Flip OLED (B5302) поставляется в корпусе военного класса США MIL-STD 810H, который, как утверждается, выдерживает любые экстремальные условия. Ноутбук также оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровой панелью Asus NumberPad 2.0 со светодиодной подсветкой, которая появляется поверх сенсорной панели для удобного набора цифр. Кроме того, шарнир на ExpertBook B5 Flip OLED позволяет использовать режимы презентации и планшета.
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