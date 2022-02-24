Выпущен новый ноутбук Dell G15 5520

Dell выпустила G15 5520, обновленную версию 5510. G15 5520 поставляется с выбором между двумя процессорами Intel Alder Lake-P, графическими процессорами серии GeForce RTX 30 и тремя вариантами дисплея. Кроме того, G15 5520 имеет оперативную память DDR5, до 1 ТБ памяти и аккумулятор на 86 Втч.

Согласно веб-сайту Dell, G15 5520 начинается с Intel Core i5-12500H, 12-ядерного процессора Alder Lake-P Dell дополняется графическим процессором RTX 3050. Базовая модель оснащена 8 ГБ одноканальной оперативной памяти DRR5-4800, твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 ГБ и дисплеем с разрешением 1080p с максимальной яркостью 250 нит и частотой обновления 120 Гц.

Базовая модель оснащена 8 ГБ одноканальной оперативной памяти DRR5-4800, твердотельным накопителем NVMe емкостью 256 ГБ и дисплеем с разрешением 1080p с максимальной яркостью 250 нит и частотой обновления 120 Гц.

Кроме того, вы можете настроить G15 5520 с процессором Core i7-12700H, который доступен с RTX 3050 Ti, RTX 3060 или RTX 3070 Ti.

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