Выпущен новый ноутбук Lenovo Xiaoxin Lite

Lenovo выпустила новый ноутбук Xiaoxin Lite с процессором Intel Whiskey Lake 8-го поколения.

Ноутбук Xiaoxin Lite оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей и максимальной яркостью 220 нит. Высококачественная модель поставляется с процессором Intel Whiskey Lake с архитектурой i7-8565U, который поддерживается дискретной графикой NVIDIA MX110 2 ГБ. Ноутбук дополнительно поддерживает 8 ГБ ОЗУ, 1 ТБ HDD и 128 ГБ SSD.

Базовый вариант поставляется с процессором Intel Core i5-8265U с поддержкой графического процессора MX110, 8 ГБ памяти, 256 ГБ SSD и 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Что касается программного обеспечения, ноутбук работает под управлением Microsoft Windows 10 Home edition. Стоимость ноутбука составляет 820 долларов.