Выпущен новый смартфон OnePlus Nord N20 5G

OnePlus представила телефон Nord N20 5G для США. Это предложение среднего класса, которое будет продаваться исключительно через T-Mobile.

Считается, что OnePlus Nord N20 5G представляет собой переименованный Oppo F21 Pro 5G, который недавно был запущен в Индии. Новый телефон OnePlus оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Дисплей также оснащен функцией «Always on», чтобы вы могли получать уведомления. В верхнем левом углу экрана есть вырез для селфи-камеры, а также датчик отпечатков пальцев под дисплеем. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 695 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Он работает на Android 11 с оболочкой OxygenOS. Что касается оптики, смартфон оснащен тройной задней камерой с 64-мегапиксельным основным датчиком, который сопровождается 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Nord N20 5G оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.