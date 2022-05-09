Выпущен новый смартфон Realme V23i

China Telecom выложила на своем внутреннем сайте новое устройство Realme, получившее название Realme V23i. Телефон оснащен чипсетом Dimensity 700, 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство представлено в двух вариантах — с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также в версии 8/256 ГБ. Он оснащен основной камерой на 13 МП на задней панели вместе с дополнительным датчиком на 2 МП, а селфи-камера имеет разрешение 8 МП.

Программная часть покрыта ColorOS 12 поверх Android 12. Realme V23i выпускается в черном и синем цветах. Базовая комплектация 4/128 ГБ стоит 1399 юаней (208 долларов), а модель 8/256 ГБ — 1599 юаней (238 долларов). Пока неизвестно, когда телефон поступит в продажу и будет ли он доступен за пределами Китая.