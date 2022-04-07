Выпущен новый смартфон vivo Y21G

Смартфон vivo Y21 был запущен в Индии еще в августе, и теперь, почти восемь месяцев спустя, он обновляется. Компания выпустила смартфон vivo Y21G, который очень похож на свой оригинальный Y21 с чуть более мощным чипсетом и более привлекательной ценой.

Vivo Y21G работает на чипсете Helio G70 от Mediatek. Он имеет восьмиядерный процессор с двумя ядрами Cortex-A75, работающими на частоте 2,0 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55. Смартфон оснащен 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, а также есть специальный слот для карт памяти microSD для расширения. Остальные характеристики не изменились и соответствуют другим шести устройствам семейства Y21 — 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 720p, комбинированная задняя камера 13 Мп + 2 Мп и 8-мегапиксельная камера для селфи.

Ключевой особенностью всей линейки является аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он поддерживает зарядку мощностью 18 Вт, и vivo предоставляет соответствующий адаптер в розничной упаковке. Согласно отчету, телефон работает под управлением FuntouchOS12, основанной на Android 12.

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