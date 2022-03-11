Выпущен новый защищенный телефон Ulefone Power Armor 14 Pro

Сегодня был представлен новый защищенный телефон Ulefone Power Armor 14 Pro. Ulefone Power Armor 14 Pro разработан, чтобы выдерживать суровые и экстремальные условия на открытом воздухе. 6,52-дюймовый смартфон имеет сертификаты военного уровня IP68/69K и MIL-STD — 810G. Телефон защищен от пыли, грязи, ударов и влаги и может работать в экстремальных и суровых условиях.

Ulefone Power Armor 14 Pro выделяется среди других защищенных смартфонов не только своей выносливостью, но и исключительным временем автономной работы. Как и Power Armor 14, версия Pro также поставляется с аккумулятором емкостью 10000 мАч, который может работать до двух дней при умеренном использовании и поддерживает проводную зарядку 18 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.

Ulefone Power Armor 14 Pro оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1700x720p и соотношением сторон 20:9. Дисплей поставляется с защитой Corning Gorilla Glass, телефон защищен высококачественным жестким пластиковым корпусом, заключенным в металлические рамки и резиновые уголки. Он оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ дискового пространства.

Ulefone Power Armor 14 Pro работает под управлением последней версии Android 12 и оснащен датчиком отпечатков пальцев, программируемой боковой клавишей и слотом для двух SIM-карт / MicroSD.