Выпущен портативный динамик Portronics SoundDrum P

Portronics выпустила новый беспроводной динамик Portronics SoundDrum P. Портативная Bluetooth-колонка с 20-ваттным звуком с усилением басов и 7-часовой непрерывной работой от батареи. Стоимость Portronics SoundDrum P составляет 35 долларов и доступен в черном и синем цветах.

Portronics SoundDrum P имеет небольшой портативный дизайн. Он изготовлен из пластика, силикона и тканевых материалов. Динамик весит 740 грамм и имеет несколько портов, таких как порт AUX, USB Type-C, порт USB Type-A и слот для карты microSD. Он поставляется с панелью управления, которая позволяет переключаться между режимами, переключать музыкальные треки, регулировать громкость и отвечать на звонки прямо через динамик.

Он оснащен двухэлементной батареей емкостью 4000 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает до 7 часов непрерывной музыки. Динамик также может выступать в качестве повербанка благодаря возможности проводной обратной зарядки. Он имеет 12 месяцев гарантии и может быть сопряжен с устройствами Android и iOS через Bluetooth v5.0.
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