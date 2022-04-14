Выпущен портативный динамик Portronics SoundDrum P

Portronics SoundDrum P имеет небольшой портативный дизайн. Он изготовлен из пластика, силикона и тканевых материалов. Динамик весит 740 грамм и имеет несколько портов, таких как порт AUX, USB Type-C, порт USB Type-A и слот для карты microSD. Он поставляется с панелью управления, которая позволяет переключаться между режимами, переключать музыкальные треки, регулировать громкость и отвечать на звонки прямо через динамик.
Он оснащен двухэлементной батареей емкостью 4000 мАч, которая, как утверждается, обеспечивает до 7 часов непрерывной музыки. Динамик также может выступать в качестве повербанка благодаря возможности проводной обратной зарядки. Он имеет 12 месяцев гарантии и может быть сопряжен с устройствами Android и iOS через Bluetooth v5.0.